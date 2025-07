Oczy zwrócone na Kapustkę. Zagraniczni obserwatorzy na trybunach w Ostrawie [NASZ NEWS]

Bartosz Kapustka zagrał bardzo dobrze w pierwszym meczu z Banikiem Ostrawa (2:2) i to między innymi dzięki niemu Legia ma spore szanse na awans do następnej rundy. A z informacji goal.pl wynika, że pomocnik Legii był w tym spotkaniu czujnie obserwowany.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Gol i bardzo dobry mecz

Choć przed meczem z Banikiem były pewne obawy o postawę Legii, to jednak zespół Edwarda Iordanescu w dużej mierze je rozwiał. Zdobywca Pucharu Polski zaprezentował się całkiem solidnie i do Warszawy wraca już jako faworyt dwumeczu. Jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był Bartosz Kapustka.



Kapitan Legii nie tylko zdobył ważnego gola (a był też blisko strzelania drugiej bramki), ale był też aktywny w wielu innych fazach spotkania. A z informacji goal.pl wynika, że na to starcie przylecieli do Ostrawy przedstawiciele jednego z tureckich klubów. Właśnie po to, aby przyjrzeć się w akcji Kapustce.



I trzeba przyznać, że trafili doskonale, bo, jak wspomniano, „Kapi” rozegrał bardzo dobre zawody. A czy wizyta wysłanników tureckiego klubu (drużyna z tamtejszej ekstraklasy) może oznaczać rychły transfer? Nie, absolutnie nie. W tym momencie nie są planowane żadne rozmowy, bo Legia i Kapustka mają jasny cel – przebijanie się przez kolejne rundy eliminacji.

Temat może powrócić, ale nie teraz

Kapustka ma jeszcze rok kontraktu z Legią i być może Turcy robią już podchody pod to co się może wydarzyć w przyszłości. Trzeba też pamiętać, że okienko transferowe w obu tych krajach jest otwarte dłużej niż w większości innych lig. Natomiast tu i teraz pod tym względem nic się nie wydarzy.



O wiele bardziej zaawansowane są natomiast kwestie związane z odejściem z Banika Brazylijczyka Ewertona. Ma to o tyle znaczenie dla Legii, że w rewanżu Banik może już zagrać bez swojego kapitana. Z nieoficjalnych wieści, które docierają do nas wynika, że lewoskrzydłowy ma zasilić egipski Al-Ahly w ciągu kilku najbliższych dni. Cena, jak słyszymy, to 2 mln euro, a kontrakt zawodnika ma być w wysokości 1,5 mln euro za sezon.