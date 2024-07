Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Alessandro Florenzi skreślony w Milanie przez Paulo Fonsekę

AC Milan po zakończeniu sezonu zdecydował się na zmianę szkoleniowca. W miejsce Stefano Pioliego zatrudniony został Paulo Fonseca, który wcześniej pracował m.in. z OSC Lille. Portugalczyk od razu wziął się do pracy, a jedną z pierwszych decyzji nowego trenera była kwestia przyszłości Alessandro Florenziego. Z informacji, które przekazał Nicolo Schira wynika, że Alessandro Florenzi nie widnieje w planach Fonseki, przez co może odejść z Mediolanu w trakcie letniego okna transferowego.

Doświadczony prawy obrońca przeprowadził się do Milanu w 2021 roku z AS Romy. Wielkiej kariery w stolicy mody jednak nie zrobił, bowiem notorycznie przeszkadzały mu problemy zdrowotne. W sezonie 2022/2023 stracił większą część rozgrywek ze względu na kontuzję uda, która wyłączyła go z gry na ponad 180 dni. Łącznie w klubie ze stadionu San Siro wystąpił w 76 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 7 asyst.

Milan pod wodzą Fonseki rozpocznie sezon w Serie A od meczu z Torino. Spotkanie w ramach 1. kolejki ligi włoskiej zostanie rozegrane w sobotę (17 sierpnia). Poprzednie rozgrywki na Półwyspie Apenińskim zakończyli na 2. miejscu za plecami odwiecznego rywala, Interu z dorobkiem 75 punktów. Poza uczestnictwem w rozgrywkach krajowych wezmą udział w Lidze Mistrzów. Razem z Interem, Juventusem, Atalantą oraz Bolognią będą reprezentować włoski futbol.