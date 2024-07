Matthijs de Ligt nie może być do końca pewnym pozostania w Bayernie Monachium. Uli Hoeness w niedawnym wywiadzie zasugerował, że Holender wciąż może trafić do Man United.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Hoeness uważa, że transfer De Ligta do Man United wciąż jest możliwy

Matthijs de Ligt przez kilka tygodni prowadził zaawansowane negocjacje z Manchesterem United. Holenderski obrońca był pierwszym wyborem Czerwonych Diabłów do wzmocnienia formacji defensywnej podczas letniego okna transferowego. Sytuacja diametralnie zmieniła się w momencie, gdy angielski klub rozpoczął starania o pozyskanie Leny’ego Yoro. Ostatecznie francuski talent trafił na Old Trafford, co postawiło pod znakiem zapytania przeprowadzkę stopera Bayernu Monachium do Anglii.

Wiele informacji w przeszłości sugerowało, że Manchester United wybierze tylko jednego z nich. Aczkolwiek ostatnia wypowiedź Uli’ego Hoenessa sugeruje, że kwestia transferu de Ligta na Old Trafford wciąż pozostaje otwarta.

– Możliwe, że obrońca odejdzie. De Ligt jest Holendrem, a trener Manchesteru United to również Holender. Nie miałbym problemu z tym, aby został. Osobiście, nigdy nie pozwoliłbym sprzedać Dayota Upamecano – powiedział Uli Hoeness cytowany przez Floriana Plettenberga.

Matthijs de Ligt do Manchesteru United mógł trafić znacznie wcześniej, bowiem Anglicy chcieli obrońcę w 2022 roku. Wtedy reprezentant Holandii był już po słowie z Bayernem Monachium i ostatecznie dołączyć do zespołu z Bawarii. Łącznie 24-letni piłkarz w koszulce Bayernu rozegrał 73 mecze, w których zdobył 5 goli.