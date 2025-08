Nowe informacje ws. Churlinowa! Jagiellonia nadal ma szansę

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Darko Churlinov

Darko Churlinow trafi do innego klubu niż Jagiellonia?

Jagiellonia Białystok pomimo wielkich zmian w kadrze tego zespołu, do których doszło latem, radzi sobie całkiem przyzwoicie na starcie sezonu. Piłkarze Adriana Siemieńca zakwalifikowali się do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów i mają szansę na dotarcie do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Z kolei w PKO Ekstraklasie pomimo wpadki w pierwszym meczu, to w drugim udało się wygrać.

Niemniej wiadomo, że przy grze na trzy fronty przydać może się jeszcze jakieś wzmocnienie. Kimś takim mógłby być Darko Churlonow, o którego powrocie mówi się już od dłuższego czasu. Ostatnio jednak media informowały, że Macedończyk jest blisko przenosin do ligi tureckiej. Okazuje się jednak, że tematu nie ma, a przynajmniej tak poinformował Kuba Cimoszko, dziennikarz „WP SportoweFakty”. Tym samym nadal jest spora szansa na jego transfer do Białegostoku, o czym jakiś czas temu mówił sam prezes klubu.

– Na tę chwilę Czurlinow nie ma umówionych żadnych testów, ani nawet realnej propozycji transferu do Rizespor. Nie ma też innych poważnych ofert – napisał na platformie X (dawniej Twitter) dziennikarz.

Darko Churlinow w minionym sezonie dla Jagiellonii zdobył w sumie siedem goli oraz zanotował cztery asysty w 43 rozegranych meczach.

Zobacz także: Crvena Zvezda warta 81 mln euro! Oto największe gwiazdy rywala Lecha