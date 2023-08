Jeśli Kopenhaga awansuje do Ligi Mistrzów, to Kamil Grabara może zostać w duńskim klubie do zimy, a w styczniu mógłby trafić do Bundesligi - donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

IMAGO / Michał Chwieduk / Fokus Media / Newspix.pl Na zdjęciu: Kamil Grabara

Temat transferu Kamila Grabary do Fiorentiny całkowicie upadł

24-letni bramkarz może jednak przeprowadzić się do Bundesligi

Niewykluczone, że do przenosin dojdzie dopiero w styczniowym okienku

Kamil Grabara zostanie w Kopenhadze do zimy?

Jeśli Kopenhaga dopełni formalności w rewanżu z Rakowem Częstochowa i awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to bardzo prawdopodobne jest pozostanie Kamila Grabary w duńskim zespole do zimowego okienka – przekonuje Tomasz Włodarczyk z redakcji “Meczyki.pl”.

Jednocześnie zamknąć się może temat nowego klubu 24-latka, do którego wychowanek Ruchu Chorzów dołączyłby w styczniu. Mówi się, że były golkiper Liverpoolu może przenieść się do Bundesligi. Wcześniej reprezentanta Polski łączono z Fiorentiną, ale transakcja upadła.

– Jeżeli Kopenhaga awansuje do Ligi Mistrzów, to najprawdopodobniej Grabara zostanie tam do zimy i wówczas odejdzie. Słyszę, że może trafić do Bundesligi. Cała sprawa ma się wyjaśnić na dniach – przekazał Tomasz Włodarczyk na antenie kanału YouTube “Meczyki.pl”.