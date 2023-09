IMAGO Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha nie doczekał się transferu tego lata

Portugalczyk był nastawiony na opuszczenie Fulham

Zawodnik liczy, że w zimę uda mu się sfinalizować upragniony transfer

Bayern nie porzuci Portugalczyka? Zawodnik chce transferu

João Palhinha był blisko zmiany pracodawcy w minionym letnim oknie transferowym. Portugalczyk dogadał się z Bayernem, który porozumiał się również z pracodawcą zawodnika.

Fulham na finiszu zdecydowało się zablokować transfer Portugalczyka, ponieważ nie znaleziono jego następcy. Palhinha wciąż nalega jednak na zmianę pracodawcy. Intencją pomocnika jest dołączenie do Bayernu w tę zimę.

Palhinha zamierza podejść do tematu profesjonalnie i grać jak najlepiej w Fulham. Pomocnik liczy, że londyński klub znajdzie jego następcę, dzięki czemu jego transfer do Bayernu dojdzie wreszcie do skutku.

