Nie tylko Barcelona i Real. Kolejny gigant walczy o gwiazdę

Marc Guehi po zakończeniu sezonu zmieni klub. Obrońca preferuję FC Barcelonę lub Real Madryt. Natomiast jak podaje The Mirror do wyścigu włączył się gigant Premier League - Arsenal.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Arsenal ustawił się w kolejce. Guehi ma w czym wybierać

Crystal Palace przez ostatnie kilkanaście miesięcy było jedną z rewelacji Premier League. Oliver Glasner doprowadził ich do zwycięstwa w Pucharze Anglii oraz Tarczy Wspólnoty. Kibice angielskiego klubu muszą przygotować się, że po sezonie drużyna, jaką znają, może się rozpaść. Odszedł już Michael Olise, Joachim Andersen, a także Eberechi Eze, czyli główne postacie Orłów.

Wraz z zakończeniem sezonu odejdą kolejne kluczowe osoby z aktualnego projektu Crystal Palace. Z klubem ma pożegnać się trener Oliver Glasner, a także Marc Guehi. Środkowy obrońca nie przedłuży kontraktu, który wygasa z dniem 30 czerwca.

Guehi to jeden z zawodników, który cieszy się największym zainteresowaniem na rynku transferowym. TeamTalk przekonuje, że Anglik chce latem przenieść się do FC Barcelony lub Realu Madryt. Oba kluby według medialnych doniesień rozważają pozyskanie 25-latka. Z kolei The Mirror poinformowało, że do wyścigu o stopera włączył się zespół z Premier League – Arsenal. Kanonierzy zastanawiają się nad tym, kiedy przeprowadzić transakcję. Niewykluczone, że złożą ofertę za piłkarza jeszcze w zimowym oknie transferowym.

Warto dodać, że nie tylko Arsenal, FC Barcelona i Real Madryt interesują się zawodnikiem. Guehi przyciągnął jeszcze uwagę takich drużyn jak Manchester City, Liverpool czy Manchester United.