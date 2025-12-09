Nie Rodri i Stiller. Real Madryt zainteresowany młodą gwiazdą

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Ayyoub Bouaddi wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt intensywnie rozgląda się za wzmocnieniem środka pola na kolejne lata. Z najnowszych doniesień wynika, że klub planuje transfer kolejnego młodego pomocnika, który ma stopniowo wchodzić do pierwszego składu. Na liście obserwowanych zawodników pojawiło się właśnie nowe nazwisko. Chodzi o Ayyouba Bouaddiego z Lille. Wcześniej z transferem na Bernabeu łączeni byli m.in. Rodri i Angelo Stiller.

18-latek mimo młodego wieku jest już regularnym graczem w Ligue 1. W Lille nie jest traktowany jak melodia przyszłości, tylko jak pełnoprawny piłkarz pierwszego zespołu. Jego szybki rozwój sprawił, że zainteresowały się nim największe kluby w Europie. Oprócz Realu sytuację Bouaddiego monitorują m.in. Manchester United, Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain.

Real ma jednak duże doświadczenie w sprowadzaniu młodych pomocników z Francji. Tak było w przypadku Aureliena Tchouameniego czy Eduardo Camavingi. Bouaddi idealnie wpisuje się w tę samą strategię.

Problemem nie powinny być pieniądze. Lille wycenia swojego zawodnika na około 60 milionów euro. Dla Realu to wysoka kwota, ale nie odstraszająca, biorąc pod uwagę wcześniejsze inwestycje w nastolatków. Klub z Madrytu już nieraz pokazywał, że potrafi stawiać na przyszłość grubymi milionami.