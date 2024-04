Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial odejdzie z Manchesteru United

Manchester United posiada opcję przedłużenia kontraktu Anthony’ego Martiala o kolejną kampanię, ale wydaje się, że z niej nie skorzysta. Umowa francuskiego napastnika z Czerwonymi Diabłami wygasa 30 czerwca 2024 roku i według Fabrizio Romano Czerwone Diabły nie zmienią już zdania i latem pozbędą się 28-latka, który od kilku sezonów spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań.

30-krotny reprezentant Trójkolorowych do nowego zespołu dołączy zatem na zasadzie wolnego transferu, czyli za darmo. Na razie nie wiadomo, jaki kierunek obierze Anthony Martial, choć włoskie media podają, że wychowankowi Olympique’u Lyon przygląda się m.in. Inter Mediolan. Lider Serie A w nadchodzącym okienku transferowym będzie chciał dokonać wzmocnienia linii ofensywnej.

Anthony Martial w barwach Manchesteru United występuje od września 2015 roku, kiedy to trafił na Old Trafford za 60 milionów euro z AS Monaco. Francuski snajper w koszulce Czerwonych Diabłów łącznie rozegrał 317 meczów, strzelił 90 bramek i zaliczył 48 asyst. W kampanii 2021/2022 przebywał na wypożyczeniu w hiszpańskiej Sevilli.

Portal “Transfermarkt” piłkarza urodzonego we francuskiej miejscowości Massy wycenia na 10 milionów euro. Jego wartość rynkowa na przestrzeni ostatnich lat znacząco więc spadła.