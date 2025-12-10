Nie Haaland i nie Doue. Real wytypował inną gwiazdę na następcę Viniciusa

Real Madryt rozgląda się za następcą Viniciusa Juniora, który wciąż budzi spore wątpliwości. Jak poinformował serwis Defensa Central, na liście Realu jest gwiazda Bayernu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real znalazł następcę Viniciusa w Bayernie

Sytuacja Viniciusa Juniora w Realu Madryt wciąż pozostaje niejasna. Brazylijczyk ma kontrakt do czerwca 2027 roku i klub chce go przedłużyć. Problemem są jednak oczekiwania finansowe jego otoczenia. Według hiszpańskich mediów żądania są tak wysokie, że miałyby nawet przewyższać zarobki Kyliana Mbappe. To mocno komplikuje rozmowy.

W Realu nie chcą dopuścić do scenariusza, w którym Vinicius odchodzi za darmo w 2027 roku. Jeśli więc do czerwca 2026 nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowej umowy, klub będzie gotowy sprzedać swoją gwiazdę już przyszłego lata.

Właśnie dlatego w Madrycie coraz poważniej myślą o planie B. Naturalnym kandydatem do zastąpienia Viniciusa jest dla wielu Erling Haaland, ale ten wariant jest dziś praktycznie nierealny ze względu na gigantyczny kontrakt Norwega w Manchesterze City. W mediach przewijały się też nazwiska takie jak Doue, Olise, Yildiz czy Saka, lecz żaden z nich nie jest obecnie uznawany za absolutnego lidera światowego formatu.

Według Defensa Central na liście Realu pojawił się nowy, dość zaskakujący kandydat. Chodzi o Luisa Diaza z Bayernu Monachium. Kolumbijczyk latem trafił do Niemiec i podpisał kontrakt do 2029 roku, a Bayern zapłacił za niego aż 75 milionów euro.