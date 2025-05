Nie Diaz i nie Rashford. Barcelona wyraziła zainteresowanie innym skrzydłowym

Na radarze Barcelony znalazł się Jesus Rodriguez - podaje Carpetas Blaugranas. To 19-letni utalentowany skrzydłowy Realu Betis, którego klauzula odstępnego wynosi 50 mln euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jesus Rodriguez na celowniku Barcelony

Barcelona postawiła sobie za cel ściągnięcie nowego skrzydłowego podczas najbliższego okienka transferowego. Na liście życzeń katalońskiego klubu znajdują się, chociażby Marcus Rashford czy Luis Diaz. Jednak jak podaje portal „Carpetas Blaugranas” uwagę hiszpańskiego giganta przykuł Jesus Rodriguez, który od dłuższego czasu jest obserwowany.

Barcelona chce pozyskać młodego skrzydłowego z potencjałem, który zaakceptuje na początku rolę zmiennika. Klub miał już skontaktować się z otoczeniem 19-letniego piłkarza Realu Betis w sprawie zbadania tematu ewentualnego transferu.

Zobacz WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Klauzula odstępnego Hiszpana wynosi 50 milionów euro. Choć jest to wysoka kwota, klub uważa, że jest ona do przyjęcia w porównaniu z innymi opcjami na rynku. Flick szuka piłkarza do rotacji, ale także z dużym potencjałem. Rodriguez pokazał już, że umie rywalizować na wysokim poziomie. Mógłby więc zwiększyć głębię składu niemieckiego szkoleniowca.

Prezes Barcelony Joan Laporta chce szybko dopiąć transfer, dlatego negocjacje mogą przyspieszyć w najbliższych dniach. Blaugrana jest pewna, że Jesus Rodriguez idealnie pasowałby do drużyny Flicka. W minionym już sezonie 19-latek rozegrał 44 spotkania i strzelił pięć bramek oraz zanotował cztery asysty.

Zobacz także: Ter Stegen na wylocie? Barcelona zadecydowała ws. bramkarza