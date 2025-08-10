Udinese pracuje nad hitowym ruchem. Gwiazdor zagra u Runjaicia?

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić - trener Udinese Calcio

Nicolo Zaniolo przymierzany do Udinese Calcio

Udinese Calcio pozostaje aktywne na rynku transferowym, starając się wzmocnić skład przed rozpoczęciem nowego sezonu. Do zespołu Zebr przeniósł się już między innymi polski pomocnik – Jakub Piotrowski – który ma zwiększyć rywalizację w środku pola. Niewykluczone, że kolejnym nabytkiem ekipy ze Stadio Friuli będzie Nicolo Zaniolo. Kosta Runjaić, były trener Legii Warszawa, widziałby włoskiego pomocnika w swojej drużynie i liczy, że klubowi uda się dopiąć ten transfer jeszcze przed zamknięciem letniego okienka.

Jak informuje w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur, Udinese Calcio chciałoby wypożyczyć 26-letniego zawodnika. Piłkarz Galatasaray Stambuł w ostatnich kampaniach występował już na takiej zasadzie w Aston Villi, Atalancie Bergamo oraz Fiorentinie. Jego karta zawodnicza wciąż należy do mistrza Turcji, który nie ma nic przeciwko kolejnemu czasowemu transferowi. Dlatego klub mający siedzibę w Udine szykuje ofertę wypożyczenia i ma nadzieję, że dobije targu ze stambulskim gigantem.

Nicolo Zaniolo uchodził za jedną z największych perełek włoskiego futbolu. Swoją karierę zaczynał w akademii Interu Mediolan, skąd trafił do Romy. W stolicy Włoch szybko stał się jednym z liderów drużyny, jednak poważne kontuzje zahamowały jego rozwój. W 2023 roku zdecydował się na przeprowadzkę do Galatasaray Stambuł, gdzie jednak nie do końca się zaaklimatyzował – w barwach tureckiej ekipy rozegrał 13 meczów, zdobywając 5 bramek i notując 1 asystę. Przenosiny do Udinese Calcio mogłyby być dla niego szansą na powrót do formy oraz regularnej gry w Serie A. Czas pokaże, czy przeprowadzka dojdzie do skutku.