Zalewski przenosi się do Atalanty. Urban ocenił jego transfer

Nicola Zalewski ma zostać nowym piłkarzem Atalanty. Jego transfer z Interu Mediolan jest finalizowany. Jan Urban uważa, że to dla niego dobry ruch. Selekcjoner wypowiedział swoje zdanie w programie na kanale Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Urban

Urban docenia ruch Zalewskiego. To dobra wiadomość dla kadry

Nicola Zalewski nie zagrzał miejsca w Interze Mediolan na długo. Po półrocznym wypożyczeniu został wykupiony za 7 milionów euro z AS Romy, ale jeszcze tego lata ponownie zmieni zespół. Skrzydłowy finalizuje przenosiny do Atalanty Bergamo, która wyłożyła na niego 17 milionów euro. Zalewski przybył już na testy medyczne, po których zwiąże się pięcioletnim kontraktem. Niewykluczone, że oficjalne potwierdzenie transferu nastąpi jeszcze w poniedziałek.

To ciekawy ruch, biorąc pod uwagę, że w Interze Zalewski radził sobie nadspodziewanie dobrze. Wydaje się jednak, że po zmianie trenera został skreślony, dlatego Atalanta skorzystała z okazji i sprowadza go do siebie.

O nadchodzącym transferze Zalewskiego z optymizmem wypowiedział się Jan Urban. Uważa, że pomoże tym sobie oraz reprezentacji Polski, gdyż w Atalancie ma znacznie większe szanse na regularne występy.

– Wydaje mi się, że dobry – nawet bardzo dobry. Rozmawiałem z Nicolą – nie wiedział, że to się stanie tak szybko. Nie ulega wątpliwości, że będzie miał większe szanse na grę. W Interze rywalizacja jest zdecydowanie większa. Myślę, że na tym transferze wygrają wszyscy – wyjaśnił selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie na kanale Meczyki.pl.