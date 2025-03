Nico Williams wybiera między dwoma klubami. Wskazano faworyta

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams wybiera nowy klub. Arsenal wielkim faworytem

Nico Williams po znakomitych występach na Euro 2024 ściągnął na siebie zainteresowanie największych klubów w Europie. Wówczas intensywnie zabiegała o niego Barcelona, ale z pewnych względów nie udało się sfinalizować kosztownej transakcji. Sam gwiazdor zaznaczył także, że postanowił kontynuować karierę w Athletic Club, przedłużając swój pobyt w tym klubie o kolejny sezon. Wielkimi krokami zbliża się następne letnie okienko i tym razem zawodnik jest zdecydowany na zmianę otoczenia.

Athletic nie ma szans na zatrzymanie swojego skrzydłowego, zatem po sezonie powinno dojść do głośnego rozstania. Williams w dalszym ciągu jest łakomym kąskiem na rynku – nie brakuje drużyn, które chcą go u siebie. W mediach wyróżnia się przede wszystkim dwie – Arsenal oraz Bayern Monachium.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Na ten moment 22-latek wybiera właśnie między tymi dwoma klubami. Dziennikarz Christian Falk zdementował doniesienia, jakoby Williams był o krok od dołączenia do Bawarczyków. Niemiecki gigant faktycznie się nim interesuje, ale nie podejmuje żadnych konkretnych działań. Wynika to z sytuacji finansowej – najpierw musi sprzedać kilku graczy, a dopiero później będzie mógł sfinalizować transfer z udziałem Williamsa. To stawia Kanonierów na wyraźnym prowadzeniu, gdyż rozpoczęli już prace nad hitowym wzmocnieniem.

Sam Williams także uważa, że transfer do Premier League byłby dla niego korzystniejszy. Arsenal jest zdeterminowany, aby go pozyskać, gdyż ma w tym sezonie potężne problemy kadrowe w ofensywie.