„Nico Williams trafi do klubu, który nie jest godny podziwu”

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Były prezydent Athletiku Bilbao wbił szpilkę Barcelonie

FC Barcelona nieustannie pracuje nad sprowadzeniem Nico Williamsa, który ponownie stał się priorytetem katalońskiego klubu. Według najnowszych doniesień do transferu dojdzie dokładnie 6 lipca, bo wówczas Blaugrana ma zamiar opłacić pełną klauzulę wykupu skrzydłowego. Athletic Bilbao ustalił ją na dokładnie 58 milionów euro.

Coraz więcej wskazuje na to, że baskijski klub nie może się do końca pogodzić z faktem utraty największej gwiazdy. Ponoć władze klubu poprosiły federację La Liga, aby ta przyjrzała się finansom FC Barcelony. Athletic uważa, że znajdują się tam liczne nieprawidłowości, które nie pozwalają na finalizację hitowego transferu.

W międzyczasie głos w radiu MARCA zabrał były prezydent Athletiku Bilbao. Aitor Elizegi skomentował nadchodzący transfer Nico Williamsa w dość ostry sposób, wbijając mocną szpilkę Barcelonie. Działacz stwierdził, że Duma Katalonii zachowuje się jak „nowobogacki” klub i traci historię.

– Barca jest daleka od wartości, które kiedyś reprezentowała. Jeśli Nico Williams odejdzie, to trafi do klubu, który nie jest godny podziwu. Barcelona nie jest już wyjątkowa, jest dość daleka od tego, co wszyscy pamiętamy – powiedział Elizegi.

Aitor Elizegi przyznał także, że odejście wychowanka, który woli grać w innym zespole, to bolesna sprawa dla całego klubu.