Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona opłaci całą klauzulę. Transfer Nico Williamsa nieco się opóźnił

Transfer Nico Williamsa to obecnie absolutny priorytet FC Barcelony. Według doniesień z Hiszpanii klub nie ma zamiaru negocjować z Athletikiem Bilbao, ponieważ zamierza od razu opłacić całą klauzulę wykupu. Wówczas Duma Katalonii pominie rozmowy z Baskami i będzie mogła się skupić tylko i wyłącznie na porozumieniu z samym piłkarzem.

Niedawno media poinformowały, że do finalizacji transferu Williamsa dojdzie 1 lub 2 lipca. Teraz jednak pojawiła się nowa data, a konkretnie jest to 6 lipca. To oznacza, że transakcja oddaliła się o kilka dni, co może wynikać z faktu, że Blaugrana jest w trakcie przygotowywania środków potrzebnych do opłacenia klauzuli. Jednocześnie klub dąży do tego, aby piłkarz dołączył do drużyny przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu.

Klauzula wykupu Nico Williamsa z Athletiku Bilbao opiewa na 58 milionów euro. Natomiast po uwzględnieniu podatków całość kwoty może osiągnąć wartość mniej więcej 62 milionów euro. Mimo tego nie powinno to być problemem dla FC Barcelony, a przynajmniej tak wynika ze słów Joana Laporty.

Prezydent Barcelony nie odniósł się wprost do gwiazdora Bilbao, ale dał do zrozumienia, że Barcelona jest gotowa wykorzystać okazję rynkową.

– Jesteśmy gotowi skorzystać z klauzuli odstępnego, jeśli okazja rynkowa będzie wymagała jej zapłaty, a Barca jest gotowa zrobić wszystko, co konieczne, jeśli zdecydujemy się skorzystać z tej okazji – powiedział Laporta.