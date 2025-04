Nico Williams na radarze giganta Premier League. Ten klub o nim marzy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Chelsea rozważa transfer Nico Williamsa

Nico Williams od ponad roku łączony jest z dużym transferem. Jeszcze do niedawna głównym kandydatem do pozyskania mistrza Europy była FC Barcelona. Sytuacja uległa jednak zmianie, bowiem Katalończycy wycofali się z tego pomysłu i porzucili plany o ściągnięciu piłkarza.

Skorzystać z tego mogą inne kluby, które również są zainteresowany jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. W przeszłości reprezentant Hiszpanii był łączony m.in. z Arsenalem, Bayernem Monachium czy Liverpoolem. W tym gronie znalazła się także Chelsea, która latem może zdecydować się na przeprowadzenie transakcji z udziałem 22-latka.

Jak informuje Fabrizio Romano w letnim oknie transferowym Nico Williams ma być głównym celem transferowym Chelsea. The Blues widzą w nim wymarzone wzmocnienie, więc nie zamierzają oszczędzać. Na całe szczęście przepłacać nie będą musieli, ponieważ w umowie gwiazdora jest kwota odstępnego w wysokości ok. 60 milionów euro. Wystarczy jedynie przekonać samego piłkarza, że Londyn to odpowiedni kierunek do kontynuowania kariery.

🚨 Chelsea consider Nico Williams a dream target for the summer. 🇪🇸🔜🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/VuvcczMeJJ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 30, 2025

Williams to wychowanek Athletic Bilbao, gdzie zadebiutował w sezonie 2020/2021. Od tego momentu wystąpił w 165 meczach, w których zdobył 31 bramek i zanotował 30 asyst. Obecna umowa wiążę go z klubem do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa piłkarza to 70 mln euro.