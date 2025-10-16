Borussia Dortmund straci gwiazdę? Liverpool i Bayern szykują oferty

Nico Schlotterbeck nie spieszy się z podpisaniem nowego kontraktu z Borussią Dortmund. 25-letni stoper zdaje sobie bowiem sprawę, że jego osobą interesują się Liverpool oraz Bayern Monachium - możemy przeczytać w niemieckiej gazecie BILD.

Nico Schlotterbeck rozchwytywany na rynku transferowym

Nico Schlotterbeck uchodzi obecnie za jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie. 25-letni stoper poczynił ogromne postępy od momentu, gdy trzy lata temu przeniósł się do Borussii Dortmund. Niemiecki gwiazdor wyróżnia się między innymi pewnością w rozegraniu i skutecznością w pojedynkach powietrznych. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a jak poinformował dziennik „BILD”, zawodnik nie spieszy się z podpisaniem nowej umowy. Ma ku temu powody, bo wie, że jego nazwisko znajduje się w notesach największych klubów ze Starego Kontynentu.

Borussia Dortmund z pewnością chciałaby zatrzymać swojego lidera formacji defensywnej na dłużej, jednak sam piłkarz nie zamyka się na nowe wyzwanie. Według wspomnianego źródła Liverpool oraz Bayern Monachium uważnie monitorują sytuację Schlotterbecka. Co więcej, Anglicy rozważają nawet złożenie oferty już w styczniowym okienku transferowym, ponieważ poszukują solidnego zastępstwa dla kontuzjowanego Giovanniego Leoniego. Z kolei Bawarczycy widzą w nim naturalnego następcę jednego z doświadczonych obrońców – Dayota Upamecano lub Kima Min-Jae – których przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

22-krotny reprezentant Niemiec trafił do Borussii Dortmund w lipcu 2022 roku z Freiburga za 20 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 128 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 16 asyst, stając się jednym z filarów zespołu Die Borussen. Fachowy portal „Transfermarkt” aktualnie wycenia stopera na około 40 milionów euro, aczkolwiek jego rzeczywista wartość rynkowa może być znacznie wyższa. Czas pokaże, czy działacze z Signal Iduna Park zdołają przekonać swojego kluczowego defensora do pozostania, czy też Nico Schlotterbeck zdecyduje się na przenosiny do Liverpoolu lub Bayernu, by zrobić kolejny krok w karierze.