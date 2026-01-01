Neymar zdecydował. Wyjaśniła się przyszłość gwiazdora

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Nowy kontrakt Neymara w Santosie

Neymar wrócił do Santosu w styczniu 2025 roku i od razu stał się jedną z kluczowych postaci zespołu. W brazylijskiej lidze zdobył osiem bramek w 20 występach. Jego kontrakt obowiązywał do grudnia ubiegłego roku, dlatego w mediach nie brakowało spekulacji, że Brazylijczyk może zdecydować się na grę w innym klubie.

Ostatecznie scenariusz ten nie znalazł potwierdzenia. Jak poinformował Fabrizio Romano, przyszłość Neymara została przesądzona. Brazylijski gwiazdor osiągnął pełne porozumienie z Santosem w sprawie podpisania nowej umowy, która będzie obowiązywać do grudnia 2026 roku. Tym samym jedna z największych ikon w historii brazylijskiego futbolu po raz kolejny pokazuje swoje przywiązanie do barw klubu, w którym rozpoczęła profesjonalną karierę.

Neymar wielokrotnie podkreślał, że Santos zajmuje szczególne miejsce w jego sercu, a decyzja o pozostaniu w klubie jest podyktowana nie tylko względami sportowymi, ale również emocjonalnymi. 128-krotny reprezentant Brazylii w przeszłości występował m.in. w Barcelonie oraz Paris Saint-Germain.

W sierpniu 2023 roku przeniósł się do saudyjskiego Al-Hilal, jednak po rozczarowującym okresie opuścił Bliski Wschód po nieco ponad roku. Po powrocie do ojczyzny Neymar znów błyszczy. W grudniu popisał się nawet hat-trickiem w ligowym starciu z Juventude.