Neymar stanie się bohaterem dużego transferu? To może być HIT

Neymar wygląda na to, że jest coraz bliżej rozstania z Al-Hilal. Nowe wieści na temat przyszłości zawodnika przekazało Sky Sport Switzerland. Brazylijczyk może zakotwiczyć w MLS.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar może wzmocnić Inter Miami

Neymar wydaje się coraz bardziej zdeterminowany, aby zakończyć swoją przygodę z Al-Hilal. W zespole z Arabii Saudyjskiej zawodnik nie błyszczał, na co wpływ miały kłopoty zdrowotne zawodnika. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz nie tylko zmieni klub i ligę, ale też kontynent, o czym donosi Sky Sport Switzerland.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Źródło twierdzi, że reprezentant Brazylii może zasilić szeregi Interu Miami. Jeśli transakcji dojdzie do skutku, to Neymar w tej ekipie mógłby zetknąć się ze swoimi starymi znajomymi jak: Lionel Messi czy Luis Suarez. Jednocześnie wskrzeszony mógłby zostać tercet MSN znany z FC Barcelony. Ponadto były reprezentant Brazylii reprezentowałby barwy drużyny, w której grają też Sergio Busquets i Jordi Alba.

Neymat to dzisiaj 32-latek, mający kontrakt ważny z Al-Hilal do końca czerwca 2025 roku. W trwającym sezonie rozegrał zaledwie dwa mecze. Ogólnie od momentu, gdy piłkarz zasilił szeregi jednego z gigantów ligi saudyjskiej, to w jego barwach rozegrał łącznie tylko siedem spotkań, notując w nich jedno trafienie i trzy asysty.

Przez długi czas Neymara eliminowały z gry kłopoty zdrowotne. Brazylijczyk leczył się przez długi czas z powodu kontuzji uda, a także zerwania więzadeł krzyżowych. Zanim natomiast dołączył do Al-Hilal, to w latach 2017-2023 reprezentował barwy Paris Saint-Germain.

