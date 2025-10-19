Neymar ponownie w Europie? To byłaby bomba transferowa

Neymar chce w najbliższym czasie wrócić do Europy. Pomocną dłoń do 33-letniego skrzydłowego może wyciągnąć włoskie SSC Napoli - donosi strona Fichajes.net.

SSC Napoli zainteresowane Neymarem

Neymar nie może zaliczyć ostatnich lat swojej kariery do udanych. Brazylijski gwiazdor w połowie 2023 roku zdecydował się na transfer do Al-Hilal, jednak jego przygoda w Arabii Saudyjskiej okazała się wyjątkowo krótka oraz pechowa. W barwach klubu z Rijadu rozegrał zaledwie siedem spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty. Pobyt gwiazdora na Bliskim Wschodzie przerwały poważne problemy zdrowotne, które do dziś utrudniają mu regularną grę – również obecnie, gdy występuje w macierzystym Santosie.

33-letni skrzydłowy, który z powodzeniem odnajdzie się także na innych pozycjach – pomocnika oraz napastnika, wrócił do ojczyzny na początku 2025 roku, licząc na spokojną odbudowę formy. Niestety, wciąż jest podatny na kontuzje i nawet teraz pauzuje z powodu urazu uda. Mimo napotykanych trudności Neymar nie zamierza składać broni. Jak podkreślają osoby z jego otoczenia, słynny Brazylijczyk nadal marzy o ponownej grze w Europie, by udowodnić, że w dalszym ciągu może rywalizować na najwyższym poziomie.

Jak dowiedział się hiszpański portal „Fichajes.net”, jednym z zespołów zainteresowanych 128-krotnym reprezentantem Brazylii ma być SSC Napoli. Włoski klub wierzy, iż Neymar jest w stanie wrócić do dawnej dyspozycji, a przy tym wnieść ogromną wartość marketingową. Przypomnijmy, że 33-letnia gwiazda w przeszłości reprezentowała barwy dwóch gigantów ze Starego Kontynentu – Barcelony i Paris Saint-Germain. Urodzony w 1992 roku zawodnik w kampanii 2014/2015 wygrał Ligę Mistrzów, będąc czołową postacią katalońskiej ekipy.

