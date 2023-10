Dani Ceballos jest łączony z przeprowadzką do Newcastle United - czytamy na portalu Fichajes. Hiszpan w angielskim zespole miałby zastąpić Sandro Tonalego, którego najprawdopodobniej czeka zawieszenie w związku z aferą bukmacherską.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Dani Ceballos

Sandro Tonali jest objęty dochodzeniem z powodu afery bukmacherskiej

Wydaje się, że włoski pomocnik nie uniknie dyskwalifikacji

Newcastle United szuka zastępcy 23-latka

Ceballos zastąpi Tonalego? Newcastle obserwuje Hiszpana

Sandro Tonali znalazł się wśród nazwisk ujawnionych przez Fabrizio Coronę w aferze bukmacherskiej. Defensywny pomocnik z tego powodu najprawdopodobniej zostanie zawieszony, a to oznacza, że Newcastle United będzie potrzebowało wzmocnienia do środka pola.

Jak informuje portal “Fichajes”, włodarze Srok podczas najbliższego, zimowego okienka transferowego mogą zwrócić się do Realu Madryt w sprawie Daniego Ceballosa. Angielski klub podobno jest w stanie zaoferować za 27-latka około 20 milionów euro, a taką propozycję na pewno rozważyliby Królewscy.

13-krotny reprezentant Hiszpanii, który obecnie jest kontuzjowany, nie ma szans na regularne występy u Carlo Ancelottiego, co mogłoby skłonić go do zmiany otoczenia.