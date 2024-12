Man City tych graczy może zaoferować jako rozliczenie za Wirtza

fot. Kolvenbach / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz jednym z celów Man City

Man City ma ambitny plan, aby wzmocnić się w ofensywie Florianem Wirtzem. Klub z Etihad Stadium wydaje się do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać reprezentanta Niemiec, że oprócz konkretne sumy pieniędzy może w ramach rozliczenia zaoferować dwóch graczy. Wieści w sprawie przekazał portal Fichajes.net.

21-letni piłkarz broni barw ekipy z Bay Arena od 2020 roku. Co prawda wcześniej Wirtz był graczem Bayeru w zespołach młodzieżowych. Niemniej dopiero latem 2020 roku zawodnik trafił do pierwszej drużyny Aptekarzy. Ostatnio nie brakuje natomiast spekulacji dotyczących przyszłości gracza. Hiszpański serwis o tematyce transferowej przekonuje, że Man City może spróbować pozyskać zawodnika. Nie będzie to jedna łatwe.

Rynkowa wartość Wirtza to mniej więcej 130 milionów euro. W związku z tym przedstawiciel Premier League, chcąc zamortyzować koszt całej transakcji, to oprócz pieniędzy może zaoferować Bayerowi w ramach rozliczenia jednego z zawodników. Miałby nim być ktoś z dwójki Oscar Bobb lub James McAtee. Każdy z wymienionych graczy ma usposobienie ofensywne.

Jasne jest jednak, że nie tylko mistrzowie Anglii wykazują zainteresowanie gwiazdą ekipy z Leverkusen. Wirtz znajduje się też na liście życzeń takich ekip jak Arsenal czy Liverpool. W tym sezonie Niemiec wystąpił jak na razie w 22 spotkaniach. Zdobył w nich 10 bramek i zaliczył też pięć kluczowych podań.

