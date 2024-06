Napastnik Newcastle United w Liverpoolu? Fabrizio Romano wyjaśnia

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Liverpool sięgnie po Anthony’ego Gordona?

W styczniu Jurgen Klopp ogłosił, że rozstaje się z Liverpoolem. Nowy menedżer Arne Slot szuka powoli wzmocnień przed nadchodzącym sezonem, a klub podobno dostrzegł w Anthonym Gordonie idealnego kandydata do wzmocnienia linii ofensywnej. 23-letni zawodnik został wykupiony przez Newcastle United z Evertonu w styczniu 2023 roku.

Romano wyjaśnił, że obecnie nie jest mu nic konkretnego wiadomo o żadnych negocjacjach The Reds z otoczeniem piłkarza. Wcześniej sugerowano, że być może reprezentant Anglii jest otwarty, by dołączyć do Liverpoolu. – Niektóre media łączą go z The Reds i zdaję sobie sprawę, że ciągle słyszymy o konieczności sprzedaży przez Newcastle kilku gwiazd ze względu na Finansowe Fair Play – stwierdził.

Podkreślił, że nie podjęto jak dotąd żadnej decyzji w sprawie odejścia Gordona. Fani Liverpoolu z pewnością z radością powitaliby nowego napastnika, lecz nie wiadomo, jak przyjęliby sprowadzenie byłego gracza Evertonu. “Sroki” oczekują za swoją gwiazdę 100 milionów funtów.

Gordon zaimponował swoją formą w zakończonym właśnie sezonie Premier League, zdobywając 11 goli i notując dziesięć asyst w 35 meczach Premier League. Jego świetna dyspozycja zaowocowała debiutem w reprezentacji Anglii w marcu, gdzie zagrał w dwóch spotkaniach przeciwko Brazylii i Belgii.