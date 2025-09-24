Newcastle United chce zatrzymać swoją gwiazdę. Nowa oferta na stole

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Sandro Tonali może zostać na dłużej na St. James’ Park

Newcastle United nie najlepiej rozpoczęło sezon 2025/26. Drużyna Eddiego Howe’a wygrała dotychczas tylko jedno spotkanie w Premier League, a na inaugurację Ligi Mistrzów przegrała u siebie z Barceloną (1:2) na St. James’ Park. Obecnie przygotowuje się do hitowego starcia z Arsenalem w ramach 6. kolejki.

W środku pola błyszczy Sandro Tonali, który jest ważnym ogniwem zespołu od ponad dwóch lat. 25-letni Włoch rozegrał już 63 mecze w barwach The Magpies. W tym czasie pomocnik zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. Znakomita forma zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym, przyciągnęła uwagę kilku klubów Serie A, w tym Juventusu Turyn.

Newcastle nie zamierza jednak łatwo rezygnować ze swojego kluczowego pomocnika. Klub planuje zaoferować Tonaliemu nowy kontrakt. Świetna współpraca 25-latka z Joe Willockiem i Lewisem Mileyem w środku pola dodatkowo podkreśla jego wartość dla drużyny.

Co więcej, według najnowszych doniesień, Tonali jest szczęśliwy w Newcastle i chętnie przedłuży swoją przygodę na St. James’ Park, odrzucając tym samym zainteresowanie Starej Damy. Obecna umowa Włocha obowiązuje do czerwca 2028 roku. Tonali w przeszłości występował w Milanie, z którym sięgnął po Scudetto w sezonie 2021/22.