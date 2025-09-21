Juventus w zimowym okienku planuje przeprowadzić hit transferowy. Jak się okazuje, trop Starej Damy prowadzi do Premier League. Ich celem jest Sandro Tonali z Newcastle United - informuje calciomercato.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Sandro Tonali wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus prezentuje dość wysoką formą od początku sezonu. W minioną sobotę jednak zespół prowadzony przez Igora Tudora zaliczył wpadkę. Stara Dama zremisowała bowiem z Hellasem Verona (1:1). Kadra turyńskiego zespołu wciąż nie jest wymarzona. Władze klubu zaczęły już rozglądać się za piłkarzami, których będą mogli pozyskać w nadchodzącym zimowym okienku transferowym.

Głównym celem Juventusu na styczeń jest pozyskanie nowego pomocnika. Jak się okazuje, Bianconeri wytypowali już odpowiedniego kandydata. Serwis calciomercato.it przekazuje, że celem transferowym Starej Damy stał się Sandro Tonali z Newcastle United. Reprezentant Włoch od dawna jest obserwowany przez turyński zespół.

Juventus nie ma zamiaru czekać i już w zimowym okienku transferowym chce pozyskać Sandro Tonalego. Oczywiście ten ruch nie będzie tak prosty do zrealizowania. Włoch odgrywa kluczową rolę w barwach Newcastle United. A jego umowa z klubem 30 czerwca 2028 roku. Stara Dama zatem będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać byłego gracza AC Milanu.

Sandro Tonali w obecnym sezonie rozegrał już sześć spotkań w koszulce Newcastle United. Reprezentant Italii wciąż czeka na swoje premierowe trafienie i asystę.