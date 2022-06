Newcastle United blisko pozyskania napastnika z Ligue 1

Źródło: The Guardian

PressFocus Na zdjęciu: Newcastle United

Newcastle United jest bardzo bliskie pozyskania napastnika Remis. Hugo Ekitike ma trafić do Srok za 30 mln euro, a na kolejne pięć milionów euro ekipa z Ligue 1 może liczyć w formie bonusów, informuje The Guardian.

Newcastle United jest bliskie transferu Hugo Ekitike na St. James’ Park

Reims zaakceptowało ofertę Srok wynoszącą 30 mln euro

Napastnik podpisze pięcioletni kontrakt

Hugo Ekitike z pięcioletnim kontraktem

O zainteresowaniu Newcastle United graczem Reims mówiło się już w styczniu. Teraz jednak transfer ma dojść do skutku. Obie strony czekają już tylko na oficjalne zaakceptowanie Ekitike pięcioletniego kontraktu. Zdaniem mediów jest to kwestia czasu, bowiem napastnik jest optymistycznie nastawiony na transfer do Premier League.

Borussia Dortmund jest również zainteresowana Ekitike, który w tym miesiącu skończy 20 lat, po sprzedaży Erlinga Haalanda do Manchesteru City, ale Newcastle od miesięcy naciska na zawarcie umowy i w tym momencie Sroki są faworytem do pozyskania napastnika.

Ekitike strzelił 10 bramek w 24 występach w Ligue 1 w sezonie 2021-22, chociaż poważna kontuzja wykluczyła go z gry od końca lutego do początku maja.

Newcastle United miniony sezon Premier League skończyło dopiero na jedenastej pozycji. Sroki mają jednak dużo ambitniejsze plany na kolejną kampanię i chcą powalczyć o awans do europejskich pucharów, dlatego poszukują wzmocnień na kilku pozycjach.

