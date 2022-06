PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Fabrizio Romano informuje, że Manchester United rozpoczął negocjacje z Barceloną w sprawie transferu Frenkie de Jonga. Czerwone Diabły oferują za byłego gracza Ajaksu Amsterdam 85 mln euro.

Manchester United podejmuje kolejne próby pozyskania Frenkie de Jonga z Barcelony

Czerwone Diabły chcą wykorzystać problemy finansowe Barcelony i oferują 85 mln euro za Holendra

Były gracz Ajaksu Amsterdam woli pozostać w Katalonii, gdzie może liczyć na występy w Lidze Mistrzów

De Jong nadal mówi nie, ale Manchester United nie poddaje się

O zainteresowaniu Manchesteru United zawodnikiem Barcelony mówi się już od kilku tygodni. Ekipa z Old Trafford chce załatać dziurę po odchodzącym Paulu Pogbie, a także szuka jakościowych piłkarzy do środka pola, którzy pozwolą powalczyć drużynie z Manchesteru o najlepszą czwórkę w Premier League w przyszłym sezonie i awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Czerwone Diabły oferują za de Jonga 85 mln euro mając nadzieję, że wysoka propozycja przekona władze Barcelony do oddania swojej gwiazdy. Duma Katalonii od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, co chce wykorzystać zespół z Anglii. Również sam zawodnik w Manchesterze będzie mógł liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Jednak stanowisko zawodnika nie zmienia się. Gracz woli zostać w Barcelonie i grać w Lidze Mistrzów. De Jong za priorytet stawia sobie występy w tych elitarnych rozgrywkach, dlatego tak bardzo niechętnie podchodzi do tematu transferu do Manchesteru United, który w przyszłej kampanii będzie rywalizował jedynie w Lidze Europy.

Mimo to, Czerwone Diabły nie zamierzają się poddawać. Nie przejmując się wolą zawodnika władze klubu z Manchesteru podejmują kolejne kroki w kierunku ściągnięcia Holendra na Old Trafford. Obecnie szanse na transfer wydają się być znikome, jednak nie można wykluczyć, że następne starania Anglików zmienią obraz tej sytuacji.

Zobacz również: Frenkie de Jong nie dla Manchesteru United