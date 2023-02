fot. PressFocus Na zdjęciu: Daichi Kamada

Daichi Kamada budzi spore zainteresowanie ze strony europejskich gigantów. Wraz z końcem sezonu wygasa jego kontrakt z Eintrachtem Frankfurt. Na swoich radarach Japończyka mają Liverpool i FC Barcelona, do których dołączyło Newcastle United.

Daichi Kamada będzie latem dostępny w ramach wolnego transferu

Reprezentant Japonii cieszy się sporym zainteresowaniem

Jego sytuację kontraktową monitoruje Newcastle United

Newcastle będzie konkurować z gigantami

Po przejęciu przez saudyjski fundusz inwestycyjny Newcastle United przedstawia ambitne plany dołączenia do ligowej czołówki na stałe. Obecny sezon układa się po myśli nowych właścicieli, bowiem “Sroki” znajdują się w pierwszej czwórce i mają duże szanse na awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Z wieloma problemami mierzą się Chelsea i Liverpool, a Tottenham nie jest w stanie regularnie punktować.

Pomimo ogromnego zastrzyku gotówki, Newcastle do tej pory nie szalało na rynku transferowym. Oczywiście pozyskuje piłkarzy za duże kwoty, jednak nie robią one szczególnego wrażenia. Projekt ekipy z St. James’ Park jest budowany stopniowo i zakłada pozyskiwanie zawodników, którzy dobrze pasują do stylu drużyny.

Na celowniku “Srok” znalazł się Daichi Kamada, który budzi również zainteresowanie Liverpoolu oraz FC Barcelony. Gwiazda reprezentacji Japonii i jedna z najjaśniejszych postaci ofensywy Eintrachtu Frankfurt będzie po sezonie dostępna na zasadach wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, że 26-latek nie przedłuży wygasającego kontraktu i zmieni otoczenie.

Newcastle zamierza stanąć do walki z gigantami i wygrać rywalizację o bramkostrzelnego pomocnika. Kamada w obecnym sezonie zaliczył we wszystkich rozgrywkach 13 trafień, do których dołożył również 5 asyst.

Dla Liverpoolu oraz FC Barcelony Japończyk byłby najprawdopodobniej jedynie poszerzeniem kadry, zaś w ekipie Eddiego Howe’a może odegrać istotną rolę. Władze “Srok” mają nadzieję, że uda się przekonać gracza Eintrachtu właśnie częstotliwością występów.

Zobacz również: