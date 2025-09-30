Newcastle może stracić zawodnika. Poprosił o transfer

Odysseas Vlachodimos naciska na transfer do Sevilli. Jak podaje Estadio Deportivo, bramkarz wypożyczony do hiszpańskiego klubu nie chce wracać do Newcastle.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle straci bramkarza?

Odysseas Vlachodimos do Newcastle United przeniósł się w 2024 roku, ale jego przygoda na St. James’ Park nie potoczyła się po myśli. Nie zdołał wygrać rywalizacji o miejsce w bramce i przed startem aktualnego sezonu trafił na wypożyczenie do Sevilli.

Tam od razu pokazał się z lepszej strony, a hiszpański klub docenił jego doświadczenie i spokój między słupkami. Zawodnik odzyskał pewność siebie, czego brakowało mu w Anglii.

Sevilla chce zatrzymać reprezentanta Grecji na stałe i negocjuje już ze Srokami. Klub jest skłonny zgodzić się na transfer za niewielką kwotę, bo nie widzi dla 31-latka przyszłości w drużynie.

Z drugiej strony Anglicy liczą, że odzyskają przynajmniej część kwoty wydanej rok temu. Dla obu stron byłoby to rozsądne rozwiązanie, ponieważ sam golkiper nie chce wracać na Wyspy.

W Hiszpanii Vlachodimos czuje się pewnie i ma pełne wsparcie ze strony sztabu szkoleniowego. Dobrze odnalazł się w szatni ekipy prowadzonej przez Matiasa Almeydę, co jeszcze bardziej przekonuje klub do transferu. Newcastle pozyskało Greka za około 24 miliony euro. Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro.

