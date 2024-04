Newcastle celuje w transfery dwóch perełek z Boca Juniors

Newcastle United powoli zaczyna się przygotowywać do letniego okna transferowego. Według serwisu HITC.com klub z Premier League planuje pozyskać dwie perełki z Boca Juniors.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Boca Juniors

Kevin Zenon i Nicolas Valentini na celowniku Newcastle United

Newcastle United ma ambitne plany związane z kolejną kampanią. W tym sezonie zawodnicy Srok wciąż marzą o wywalczeniu miejsca premiowane gra w europejskich pucharach, mimo że na dzisiaj tracą 10 oczek do szóstego w tabeli ligi angielskiej Tottenhamu Hotspur. W każdym razie nie przeszkadza to w tym, aby klubowi działacze zaczęli opracowywać plany transferowe na lato, o czym informuje HITC.com.

Źródło podaje, że na liście życzeń przedstawiciele Premier League znaleźli się Kevin Zenon i Nicolas Valentini. Pierwszy to pomocnik, Włoch to natomiast obrońca. Każdy z graczy jest wyceniony na rozsądną kwotę, co czyni zawodników atrakcyjnymi rozwiązaniami dla działaczy Newcastle United.

Ciekawe jest natomiast to, że nie tylko klub z St. James Park zwrócił uwagę na graczy ekipy z Argentyny. Aaron Anselmino to natomiast zawodnik, znajdujący się na liście życzeń Manchesteru United. Rynkowa wartość 18-latka to 300 tysięcy euro.

Wracając z kolei do Newcastle, to wiadomo, że głównym celem jest Valentini. Przemawia za tym fakt, że angielski klub potrzebuje wzmocnień w defensywie. Zwłaszcza że kontuzje leczą aktualnie Sven Botman i James Lascelles. Jednocześnie innymi opcjami do wzmocnienia Srok są tacy graczy jak Tosin Adarabioyo z Fulham i Llyod Kelly z Bournemouth, przekonuje HITC.com.

