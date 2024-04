Maik Nawrocki powrócił po kontuzji do kadry meczowej Celticu, ale nie ma większych szans na regularną grę i powrót do składu. Kibice w Szkocji spodziewają się, że Polak opuści Glasgow już po tym sezonie.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Maik Nawrocki ponownie kontuzjowany

Nie wiadomo jeszcze kiedy Polak wróci do zdrowia

Nawrocki nie wywalczył sobie miejsca w składzie

Nawrocki wrócił do zdrowia, ale nie do gry

Na forach kibiców Celticu dyskutuje się na temat tego, kto latem powinien opuścić klub. Na liście tej znajduje się nazwisko Maika Nawrockiego. Polak stracił blisko połowę sezonu z powodu licznych urazów. Nawet wtedy, gdy był zdrowy, nie łapał się przeważnie do wyjściowego składu. Były defensor Legii Warszawa wrócił do meczowej kadry w miniony weekend przy okazji derbów z Rangers, ale ponownie nie pojawił się na placu gry.

Nie zanosi się na to, by Maik Nawrocki miał przebić się do podstawowej jedenastki. W mediach co prawda nie pada nazwisko Polaka, ale dziennikarze w Szkocji donoszą, że menedżer Brendan Rodgers będzie chciał latem przewietrzyć szatnię i sprzedać zawodników, którzy się nie sprawdzili. Na wylocie z klubu ma być też inny stoper, Gustaf Lagerbielke, który podobnie jak Nawrocki nie łapie się do wyjściowego składu. W przypadku Szweda mówi się o transferze do Serie A.

Nawrocki ma ważną umowę z Celtikiem do maja 2028 roku.