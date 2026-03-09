FC Barcelona myśli o wzmocnieniach. Jednym z ich głównych celów jest Nathan Ake. Jak się okazuje, zawodnik Manchesteru City znajduje się również na radarze AC Milanu - przekazuje "Calciomercato".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nathan Ake

Nathan Ake wzbudził zainteresowanie AC Milanu

FC Barcelona w letnim okienku transferowym zamierza solidnie wzmocnić defensywę. Już wiemy, że Duma Katalonii ma zielone światło na jeden z ruchów. Marco Senesi wyraził chęć przeprowadzki na Camp Nou. Nie jest wielką tajemnicą, że Duma Katalonii chciałaby pozyskać jeszcze jednego zawodnika do obrony. Celem Deco, dyrektora sportowego, jest zakontraktowanie Nathana Ake.

Z informacji przekazanych przez „Calciomercato” dowiadujemy się, że zawodnik Manchesteru City wcale nie musi wzmocnić FC Barcelony. Duma Katalonii ma bowiem poważnego konkurenta w walce o transfer. Reprezentant Holandii znalazł się również w kręgu zainteresowań AC Milanu. Włosi mają chytry plan na pozyskanie doświadczonego obrońcy.

Wspomniane źródło zaznacza, że AC Milan liczy na sporą obniżkę. Z uwagi na wygasający kontrakt Nathana Ake z Manchesterem City latem 2027 roku, Rossoneri mają nadzieję, że Holender będzie dostępny po sezonie za promocyjną cenę. Czas pokaże, jak do tego podejdą The Citizens. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer między włoskim zespołem a FC Barceloną.

Nathan Ake w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w koszulce Manchesteru City, ale nie ma jeszcze udziału przy strzelonym golu. Portal „Transfermarkt” wycenia holenderskiego obrońcę na 15 milionów euro.