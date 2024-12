Stal Mielec dokonała pierwszego wzmocnienia podczas styczniowego okna transferowego. Do zespołu Biało-Niebieskich dołączył 18-letni pomocnik, Natan Niedźwiedź. Młodzieniec ostatnio grał w rezerwach Korony Kielce.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Natan Niedźwiedź zasilił szeregi Stali Mielec

Stal Mielec poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Natana Niedźwiedzia. Piłkarz pozytywnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z ekstraklasowym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Co ważne, w umowie znalazła się opcja przedłużenia o kolejny sezon. To pierwsze zimowe wzmocnienie Biało-Niebieskich.

Legia gromi, można to określić młodzieżowym słowem roku [WIDEO]

Natan Niedźwiedź ma 18 lat i występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. Zdolny zawodnik w ostatnim czasie grał w drugiej drużynie Korony Kielce, natomiast pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Zagłębia Lubin. Do tej pory perspektywicznemu młodzieńcowi nie udało się zadebiutować w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, ale będzie on miał okazję zagrać na najwyższym poziomie rozgrywkowym w barwach Stali Mielec.

Zespół Biało-Niebieskich na półmetku sezonu zajmuje 13. miejsce w ligowej tabeli. Ekipa z województwa podkarpackiego ma na swoim koncie 19 oczek, co daje jej tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Zatem głównym celem Stali Mielec w rundzie wiosennej bez wątpienia będzie zapewnienie sobie utrzymania w elicie. Przypomnijmy, że od początku września 2024 roku ekstraklasową drużyną opiekuje się Janusz Niedźwiedź.