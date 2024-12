Jak przekazał Damian Smyk w programie "NASZ NEWS" na kanale Goal.pl, Zagłębie Lubin pytało Cracovię o możliwość wypożyczenia z opcją wykupu Michała Rakoczego. Byłby to bez cienia wątpliwości hit transferowy w PKO Ekstraklasie.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Michał Rakoczy z Cracovii na liście życzeń Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin w tym sezonie mocno się zmieniło. Jakiś czas temu na fotelu dyrektora sportowego zasiadał Wojciech Tomaszewski, który wcześniej pracował w Warcie Poznań. Kilka miesięcy wcześniej Waldemara Fornalika na fotelu trenera zespołu zastąpił Marcin Włodarski. Te ruchy składają się na nową politykę transferową oraz nowe cele, które chce sobie stawiać zespół Miedziowych.

Niemniej zespół musi w czasie zimowego okienka transferowego się wzmocnić, bowiem być może nie są oni bezpośrednio zamieszani w walkę o utrzymanie, ale przy serii kilku słabszych występów, może zacząć robić się nieco nerwowo. Dlatego też klub liczy na solidne wzmocnienia. Jednym z nich mogłoby być pozyskanie Michała Rakoczego z Cracovii. Jak poinformował Damian Smyk w programie “NASZ NEWS” na kanale Goal.pl, Zagłębie Lubin pytało Pasy o możliwość wypożyczenia 22-latka z opcją wykupu.

– Rakoczy przez kontuzję, ale i słabą formę osunął się w hierarchii Cracovii. My go pamiętamy z dobrych tygodni, miesięcy, gdy wydawało się, że Pasy będą mogły na nim zarobić. Uważam jednak, że z perspektywy Cracovii nie byłoby rozsądne oddawanie Michała do Zagłębia – powiedział dziennikarz Goal.pl.

W tym sezonie Michał Rakoczy rozegrał dziewięć spotkań i jest bez gola oraz asysty. Jego umowa z Cracovią wygasa wraz z końcem sezonu 2026/27.

