„Następca” Fabiańskiego. To nowy bramkarz West Hamu

16:34, 9. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  West Ham United

West Ham zaprezentował nowego golkipera - o bluzę z numerem jeden będzie walczył także Mads Hermansen. Duńczyk przeniósł się do Londynu z Leicester.

Mads Hermansen
Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Mads Hermansen

West Ham z nowym golkiperem. Grał z Polakiem

Po zakończeniu sezonu Łukasz Fabiański opuścił West Ham – Młoty nie zaproponowały mu przedłużenia współpracy i w ten sposób straciły niezwykle solidnego golkipera. Rywalem Polaka o miejsce w bramce był Alphonse Areola. Po rozstaniu z 40-latkiem, londyńczycy musieli znaleźć jego następcę.

Stołeczna ekipa postawiła na zawodnika, który w Premier League rozegrał tylko jeden sezon. Nowym bramkarzem WHU został Mads Hermansen. 25-latek nie zdołał utrzymać się w angielskiej elicie z Leicester, ale szybko wraca na szczyt. Z The Hammers podpisał pięcioletni kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W tej sytuacji „jedynką” w szeregach Lisów zostanie Jakub Stolaczyk. 24-latek zanotował 10 pojedynków w minionych rozgrywkach Premier League i zebrał znakomite recenzje. Natomiast na ławce rezerwowych zasiądzie Asmir Begović, któryw poprzednim sezonie był zawodnikiem Evertonu.

