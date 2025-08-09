West Ham zaprezentował nowego golkipera - o bluzę z numerem jeden będzie walczył także Mads Hermansen. Duńczyk przeniósł się do Londynu z Leicester.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Mads Hermansen

West Ham z nowym golkiperem. Grał z Polakiem

Po zakończeniu sezonu Łukasz Fabiański opuścił West Ham – Młoty nie zaproponowały mu przedłużenia współpracy i w ten sposób straciły niezwykle solidnego golkipera. Rywalem Polaka o miejsce w bramce był Alphonse Areola. Po rozstaniu z 40-latkiem, londyńczycy musieli znaleźć jego następcę.

Stołeczna ekipa postawiła na zawodnika, który w Premier League rozegrał tylko jeden sezon. Nowym bramkarzem WHU został Mads Hermansen. 25-latek nie zdołał utrzymać się w angielskiej elicie z Leicester, ale szybko wraca na szczyt. Z The Hammers podpisał pięcioletni kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

West Ham United is delighted to confirm the signing of Danish goalkeeper Mads Hermansen from Leicester City. 🤝 — West Ham United (@WestHam) August 9, 2025

W tej sytuacji „jedynką” w szeregach Lisów zostanie Jakub Stolaczyk. 24-latek zanotował 10 pojedynków w minionych rozgrywkach Premier League i zebrał znakomite recenzje. Natomiast na ławce rezerwowych zasiądzie Asmir Begović, któryw poprzednim sezonie był zawodnikiem Evertonu.