SSC Napoli wytypował następcę Andre Zambo Anguissy. Jak się okazuje, to ligowy rywal mistrzów Włoch. Na ich celowniku znalazł się Arthur Atta z Udinese Calcio, za którego trzeba zapłacić nawet 40 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Arthur Atta wzbudził zainteresowanie SSC Napoli

SSC Napoli w letnim okienku transferowym dokonał wielu wzmocnień. Przyjście nowych zawodników jednak nie poszło w parze z lepszą grą zespołu. Antonio Conte bazuje na piłkarzach, którzy w poprzednim sezonie zdobyli mistrzostwo Włoch. Na dodatek w obozie Azzurrich pojawiło się wiele kontuzji, więc Aurelio De Laurentiis spogląda na rynek piłkarzy.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że SSC Napoli może wzmocnić środek pola. Jak się okazuje, mistrzowie Włoch rozglądają się za następcą Andre Zambo Anguissy i udało im się znaleźć kandydata w Serie A. W kręgu zainteresowań Azzurrich znalazł się Arthur Atta, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio.

SSC Napoli będzie musiało sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Francuza. Wspomniane źródło zaznacza, że wartość rynkowa 22-latka wynosić może nawet 40 milionów euro. Warto też podkreślić, że Azzurri nie są jedynym zespołem zainteresowanym pomocnikiem. Zawodnik trafił także na celowniki Juventusu, Lazio oraz Rennes.

Arthur Atta w trwającej kampanii rozegrał 15 spotkań pod okiem Kosty Runjaicia. Zawodnik Udinese Calcio zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.