Conte dostanie nowego napastnika. Napoli finalizuje duży transfer

Napoli jest o krok od sprowadzenia napastnika Manchesteru United. Rasmus Hojlund wzmocni ekipę Antonio Conte w ramach wypożyczenia z opcją wykupu - informuje "The Athletic".

fot. Insidefoto Na zdjęciu: Antonio Conte

Hojlund trafi do Napoli. Wykup zależy od wyników

Napoli ma ambicje, aby obronić mistrzowski tytuł, a także zaliczyć dobry wynik w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Latem do Neapolu trafiło wielu ciekawych piłkarzy, w tym chociażby Kevin De Bruyne, Noa Lang czy Lorenzo Lucca. Na tym nie koniec, bowiem lada moment zespół Antonio Conte zostanie wzmocniony utalentowanym napastnikiem Manchesteru United. Rasmus Hojlund wraca do Serie A po dwóch latach spędzonych na Old Trafford.

Przed startem sezonie Romelu Lukaku nabawił się poważniej kontuzji i może go zabraknąć nawet przez kilka miesięcy. Z tego względu Napoli zdecydowało o transferze kolejnego snajpera. Conte poprosił o Hojlunda, a mistrzowie Włoch przystąpili do negocjacji z Manchesterem United. Duńczyk był już wcześniej łączony z powrotem do Serie A, gdyż miały go na liście życzeń takie kluby, jak Milan, Inter Mediolan czy Atalanta Bergamo.

Strony są już dogadane, a Hojlund ma dołączyć do Napoli. Będzie to wypożyczenie, za które zapłaci 5,2 mln funtów. W umowie znajdzie się również opcja wykupu za 38 milionów funtów, która stanie obligatoryjna, jeśli drużyna Conte ponownie wywalczy awans do Ligi Mistrzów.

Hojlund pierwotnie planował pozostać w Manchesterze United, ale zrozumiał, że po transferze Benjamina Sesko nie ma już dla niego miejsca na Old Trafford.