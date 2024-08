LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

McTominay lub Amrabat, Napoli wybierze jednego z pomocników

Napoli w końcówce letniego okna transferowego może przeprowadzić kilka dodatkowych transferów. Aurelio De Laurentis wciąż negocjuje sprowadzenie Romelu Lukaku, który od dawna pozostaje życzeniem Antonio Conte. Były mistrz Włoch chce wzmocnić również drugą linię. Z przeprowadzką do Neapolu łączony jest od dłuższego czasu Scott McTominay. Natomiast zarząd klubu na wypadek niepowodzenia w negocjacjach z Czerwonymi Diabłami znalazł alternatywę w postaci Sofyana Amrabata.

Jak poinformował Fabrizio Romano przedstawiciele Napoli zwrócili się do Fiorentiny z zapytaniem o warunki transferu reprezentanta Maroka. Środkowy pomocnik ma być alternatywą dla McTominaya, który wciąż nie może być pewny przyszłości na Old Trafford. Manchester United żąda za wychowanka ok. 30 milionów euro, lecz Partenopei nie zdecydowali się jak dotąd zaakceptować żądań angielskiego klubu. Według dziennikarza decyzja o wyborze nowego pomocnika ma zapaść w najbliższych dniach.

Transfer do środka pola uzależniony jest od transakcji z udziałem Romelu Lukaku. Belg pozostaje priorytetem Napoli w ostatnich dniach okna transferowego. Wiadomo już, że najpierw celem Aurelio De Laurentisa będzie zamknięcie transferu reprezentanta Belgii, a dopiero później sprowadzenia nowego defensywnego pomocnika.