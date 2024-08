Wojciech Szczęsny po rozstaniu z Juventusem pozostaje bez klubu. Sławomir Peszko w programie "Bajerka o futbolu" w Kanale Sportowym zasugerował transfer reprezentanta Polski do Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt i Wojciech Szczęsny. Czy to w ogóle możliwe? – pyta Peszko

Wojciech Szczęsny od kilku tygodni regularnie przewija się w mediach w kontekście nowego klubu. Bramkarz reprezentacji Polski po rozstaniu z Juventusem musi podjąć decyzję, gdzie kontynuować karierę. Choć 34-latek miał wielu chętnych, to jak dotąd nie zdecydował się na podpisanie kontraktu z żadną z drużyn. Usługami wychowanka Agrykoli Warszawa interesowała się m.in. Monza, Barcelona i Villarreal.

Niespodziewane, a można by powiedzieć, że szokujące informacje dot. przyszłości Wojciecha Szczęsnego przekazał Sławomir Peszko. Były piłkarz, a obecnie trener Wieczystej Kraków w programie “Bajerka o futbolu” w Kanale Sportowym zasugerował transfer do Realu Madryt. Jerzy Dudek, który również był gościem programu, dodał, że nie widzi powodów, aby Szczęsny miał nie trafić do Los Blancos.

– Dudi, czy to możliwe, żeby Szczęsny zrobił transfer do Realu Madryt jak ty i byłby drugim bramkarzem, ale naciskał na Courtoisa? – zapytał Sławek Peszko Jerzego Dudka w programie “Bajerka o futbolu”.

– Spekulujesz czy coś wiesz? – wtrącił zaciekawiony Mateusz Borek.

– Coś tam słyszałem jednym uchem – odpowiedział były reprezentant Polski.

Real Madryt obecnie w swojej kadrze ma nie tylko Thibaut Courtoisa, ale również Andrija Łunina. Choć reprezentant Ukrainy zadeklarował chęć zmiany klubu, to wciąż nie znalazł nowego klubu. Wydaje się, że jeśli ukraiński golkiper nie zdecyduje się na transfer w letnim oknie, to potencjalna transakcja z udziałem Wojciecha Szczęsnego nie będzie miała żadnych podstaw do realizacji.