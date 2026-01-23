Napoli blisko ciekawego wzmocnienia. Zapłaci 20 mln euro

Napoli jest bardzo bliskie dopięcia kolejnego wzmocnienia ofensywy. Według włoskich mediów klub osiągnął porozumienie z Hellasem Verona w sprawie transferu Giovane, wygrywając rywalizację z Lazio.

MIchael Barrett Boesen / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Giovane wkrótce zostanie zawodnikiem Napoli

Napoli intensywnie pracowało nad wzmocnieniem ataku i w ostatnich dniach wykonało kluczowy ruch. Klub zdołał uwolnić środki finansowe po wypożyczeniu Lorenzo Lukki do Nottingham Forest z opcją wykupu oraz po wysłaniu Noa Langa do Galatasaray. Te operacje otworzyły drogę do finalizacji kolejnego transferu.

Celem numer jeden stał się Giovane z Hellasu Verona. Wcześniej bardzo blisko pozyskania napastnika było Lazio, które odbyło kilka spotkań z przedstawicielami klubu z Werony. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy Napoli zdecydowanie wkroczyło do gry i przejęło inicjatywę.

Jak informują Sportitalia oraz Tuttomercatoweb, strony doszły do wstępnego porozumienia. Kluby uzgodniły ogólny zarys transakcji, której łączna wartość ma wynieść około 20 milionów euro wraz z bonusami. Obecnie trwają rozmowy nad szczegółami umowy oraz warunkami kontraktu zawodnika.

Hellas Verona pozyskał Giovane zaledwie latem 2025 roku. Brazylijczyk trafił do Serie A jako wolny zawodnik po odejściu z Corinthians. Mimo krótkiego pobytu szybko zwrócił na siebie uwagę czołowych klubów ligi.

Dwudziestodwuletni piłkarz jest ceniony za uniwersalność. Może występować jako klasyczna dziewiątka, cofnięty napastnik lub skrzydłowy po prawej stronie. Jego profil idealnie pasuje do potrzeb Napoli, zwłaszcza w obliczu problemów kadrowych.

Zobacz również: Podolski wprost o prywatyzacji Górnika Zabrze. Nie jest dobrze