Napastnik Milanu podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Poprosił klub o odejście

Morata chce odejść z Galatasaray

Alvaro Morata złożył wniosek do Galatasaray o wcześniejsze zakończenie wypożyczenia. Według doniesień z Turcji, hiszpański napastnik nie zamierza kontynuować swojej przygody w Stambule, jeśli nie zostanie mu zagwarantowana kluczowa rola w zespole w nadchodzącym sezonie. Z tego powodu już przekazał zarządowi klubu, że zamierza odejść.

32-letni zawodnik Milanu trafił do tureckiego zespołu w zimowym okienku transferowym z zamiarem odbudowy swojej kariery oraz wniesienia doświadczenia i bramek do drużyny walczącej o tytuł. Jednak pobyt Hiszpana w lidze tureckiej był dość skromny pod względem rozegranych minut.

Łącznie wystąpił w dwunastu spotkaniach, z czego tylko połowę rozpoczął w wyjściowym składzie. Zdołał jednak strzelić pięć goli, co jest niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę liczbę 591 rozegranych minut.

Turecki „Fanatik” podaje, że brak regularnej gry w Galatasaray skłoniły piłkarza do podjęcia decyzji o odejściu. Morata uważa, że na tym etapie kariery potrzebuje środowiska, w którym będzie mógł odgrywać ważną rolę. Już spekuluje się o możliwości powrotu do Hiszpanii lub transferu do MLS czy Arabii Saudyjskiej.

