Muci zmieni klub, ale Legia Warszawa nie zarobi na transferze

Ernest Muci ma zostać wykupiony po okresie wypożyczenia przez Trabzonspor - informuje serwis Aksam. Jak podaje Zbigniew Szulczyk, na transferze zarobić mogła Legia Warszawa. Choć mają odpowiednią klauzulę, to nie zostaną spełnione jej warunki.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Ernest Muci

Muci na stałe w Trabzonsporze. Kwota transferu za mała, żeby Legia zarobiła

Ernest Muci w latach 2021-2024 był piłkarzem Legii Warszawa. Zimą ubiegłego roku został sprzedany do Besiktasu za 10 milionów euro. Wojskowi zapewnili sobie procent od następnego transferu. Co ciekawe ten może nastąpić już w czerwcu, bowiem Albańczyk jest blisko zmiany barw wewnątrz tureckiej Super Lig. Latem został wypożyczony do Trabzonsporu, który ma opcję wykupu.

Z informacji serwisu Aksam wynika, że Trabzonspor po ostatnich występach piłkarza zdecydował, że go wykupi. Muci ma kosztować nieco ponad 9 milionów euro, ale kwota na pewno nie przekroczy 10 mln euro. To komplikuje sytuacje w kontekście zarobku Legii Warszawa.

Zbigniew Szulczyk ujawnił kulisy nadchodzącej transakcji i wyjaśnił, dlaczego Legia nic nie zarobi. Muci zostanie wykupiony dokładnie za 8,5 mln euro + VAT. Stołeczny klub zapewnił sobie 10% z następnego transferu, ale od zysku z transakcji. Łączna kwota, jaką Trabzonspor zapłaci Besiktasowi nie przekroczy 10 milionów euro, więc zespół ze Stambułu nie odnotuje zysku.

Muci w tym sezonie ligi tureckiej wystąpił w 10 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył asystę. Wcześniej w barwach Besiktasu rozegrał łącznie 61 spotkań, zdobywając 11 goli i notując 4 asysty. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2027 roku.