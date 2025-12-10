Mourinho przekazał decyzję ws. powrotu do Realu Madryt

Jose Mourinho pojawił się jako jeden z wielu kandydatów do objęcia Realu Madryt. Portugalczyk przekazał stanowczą decyzję w tej sprawie podczas konferencji prasowej.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zamknął temat powrotu do Realu Madryt

Jose Mourinho stanowczo uciął wszelkie spekulacje na temat ewentualnego powrotu do Realu Madryt. Podczas konferencji prasowej Portugalczyk jasno dał do zrozumienia, że temat jest dla niego definitywnie zamknięty.

W ostatnich dniach nazwisko Mourinho zaczęło pojawiać się w medialnych spekulacjach dotyczących przyszłości ławki trenerskiej Realu. Słabsze wyniki zespołu Xabiego Alonso sprawiły, że wokół klubu narosła napięta atmosfera, a wśród potencjalnych następców zaczęto wymieniać takie postacie jak Zinedine Zidane, Juergen Klopp czy właśnie Portugalczyk.

Sam Mourinho został zapytany o tę sprawę wprost i nie zostawił żadnego pola do interpretacji. – To nie jest tak, że muszę ten temat zamykać. On już jest zamknięty. To sprawa zamknięta, to wy ją otworzyliście – odpowiedział krótko na konferencji prasowej przed meczem Benfiki z Napoli.

Portugalczyk obecnie prowadzi Benficę, gdzie trafił we wrześniu tego roku. Wcześniej pracował m.in. w Romie, Tottenhamie, Manchesterze United, Chelsea i Fenerbahce. Jego powrót do Madrytu był więc bardziej pomysłem części kibiców niż realnym planem klubu.

Mourinho prowadził Real przez trzy sezony. W tym czasie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii.