Mourinho chce absolutną gwiazdę! W grze transfer prosto z Juventusu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Dusan Vlahović łączony z transferem do Fenerbahce

Fenerbahce w końcówce sezonu prawdopodobnie wypisało się z walki o mistrzostwo Turcji. Jeszcze do niedawna strata do Galatasaray wynosiła tylko trzy punkty, więc była to kwestia jednego meczu. Po wpadce z Kayserisporem (3:3) odwieczny rywal odskoczył im na pięć punktów. Do końca sezonu pozostało pięć spotkań, a kalendarz nie sprzyja drużynie Jose Mourinho.

Portugalczyk myśli już powoli o następnej kampanii, do której chce przystąpić w odświeżonym składzie z nowymi zawodnikami. Do Stambułu ma trafić latem nowy napastnik, a kandydat przymierzany do Fenerbahce może wywołać duży szok. Żółte Kanarki celuje w hit transferowy z udziałem gwiazdy Juventusu.

Jak podaje serwis Sabah w kręgu zainteresowań tureckiego giganta znalazł się Dusan Vlahović. Reprezentant Serbii prawdopodobnie opuści Juventus po zakończeniu sezonu. Dlatego Fenerbahce wierzy, że będzie w stanie przekonać piłkarza do przeprowadzki. Wicemistrz kraju jest gotów zaoferować gwieździe wynagrodzenie na poziomie 10 mln euro rocznie. Ponadto Stara Dama miałaby zarobić ok. 40 mln na sprzedaży napastnika.

Na ten moment turyńczycy nie podjęli jeszcze decyzji. Juventus z pewnością chciałby zarobić trochę więcej na sprzedaży swojej gwiazdy. Media sugerują, że Bianconeri wycenili Serba na 50 milionów euro.

Vlahović gra w Juventusie od stycznia 2022 roku, gdy dołączył do zespołu z Fiorentiny. Łącznie rozegrał w klubie 139 spotkań, zdobywając w nich 55 bramek. Umowa ze Starą Damą wygasa latem 2026 roku.