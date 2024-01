Jose Mourinho został zwolniony z AS Romy, ale już niebawem może ponownie zasiąść na ławce trenerskiej. Według The Mirror o zatrudnieniu Portugalczyka myśli FC Porto.

Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

IMAGO / Gribaudi Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho pożegnał się z AS Romą

Portugalczyk już niebawem może wrócić do pracy

FC Porto myśli o zatrudnieniu The Special One

Jose Mourinho może zostać trenerem FC Porto

Jose Mourinho w ostatnich tygodniach nie radził sobie najlepiej z AS Romą, co poskutkowało zwolnieniem Portugalczyka. Wydaje się jednak, że przerwa od pracy utytułowanego szkoleniowca nie potrwa długo. Najnowsze informacje w jego sprawie ujawniło The Mirror.

Według wspomnianego serwisu Jose Mourinho może wkrótce objąć FC Porto, z którym święcił swoje pierwsze wielkie sukcesy. W 2003 roku sięgnął po Puchar UEFA, natomiast rok później zdobył swój pierwszy tytuł w Lidze Mistrzów.

W sezonie 2022/2023 FC Porto przegrało walkę o mistrzostwo Portugalii z Benficą. W obecnej kampanii rozgrywek popularne Smoki również odstają w wyścigu o końcowy triumf. Wydaje się, że w takiej sytuacji klub może zdecydować się na ponowne związanie z Jose Mourinho.

FC Porto to 30-krotny mistrz Portugalii. Przed laty klub z powodzeniem rywalizował w europejskich pucharach, ale ostatnie lata nie były aż tak owocne.

Czytaj dalej: Wymowny komentarz Mourinho po zwolnieniu z Romy