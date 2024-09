Antony nie ma zamiaru opuszczać Manchesteru United. W ostatnich dniach pojawiły się wieści o wypożyczeniu do Fenerbahce, gdzie chciał go Jose Mourinho. Fabrizio Romano zdementował plotki.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Antony nie dla Fenerbahce, skrzydłowy skupia się na projekcie Man United

Podczas gdy letnie okno transferowe w najlepszych ligach w Europie zostało zamknięte, na rynek z przytupem wkroczyły kluby z Turcji. Na początku września zrobiło się głośno o transakcji na linii Napoli – Galatasaray. W efekcie nad Bosfor trafił Victor Osimhen, który sezon 2024/2025 spędzi na wypożyczeniu w lidze tureckiej. Były król strzelców to jednak niejedyny zawodnik, którym interesowały się tamtejsze drużyny. W kręgu zainteresowań był również Antony, który według medialnych doniesień był celem Jose Mourinho w Fenerbahce.

Jak się jednak okazuje plotki o wypożyczeniu Antony’ego przez Fenerbahce były nieprawdziwe. Fabrizio Romano za pośrednictwem mediów społecznościowych zdementował zmianę barw klubowych przez skrzydłowego reprezentacji Brazylii. Jego zdaniem 24-latek pozostaje w pełni skupiony na projekcie w Manchesterze United i nie myśli o opuszczeniu zespołu z Premier League.

Antony trafił na Old Trafford latem 2022 roku z Ajaksu Amsterdam za 95 milionów euro. Pomysłodawcą sprowadzenia skrzydłowego był Erik ten Hag, który współpracował z nim w Eredivisie. Choć Czerwone Diabły wydały na niego ogromną kwotę, to nie mają zbyt dużego pożytku z gracza. Antony regularnie zawodzi, co obrazuje również statystyki zawodnika. W 83 meczach zdobył tylko 11 goli i zaliczył 5 asyst.