Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Dani Carvajal i Rodri faworytami do Złotej Piłki

Luis de la Fuente przy okazji konferencji przed meczem Hiszpania – Serbia w Lidze Narodów został zapytany o faworyta do zdobycia Złotej Piłki. W środę wieczorem France Football opublikował listę nominowanych do najbardziej prestiżowego wyróżnienia indywidualnego w piłce nożnej. Wśród kandydatów do odebrania nagrody znalazło się aż sześciu zawodników reprezentacji Hiszpanii.

Selekcjoner drużyny La Furia Roja w rozmowie z dziennikarzami odpowiedział wprost na pytanie o faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Luis de la Fuente uważa, że nagroda powinna powędrować w ręce Daniego Carvajala bądź Rodriego.

– Dani Carvajal lub Rodri powinni wygrać Złotą Piłkę – powiedział Luis de la Fuente, cytowany przez profil Madrid Zone na portalu X.

Rodri w poprzednim sezonie wygrał nie tylko Mistrzostwo Europy, ale również z Manchesterem City po raz 4. z rzędu triumfował w Premier League. Łącznie w ubiegłej kampanii rozegrał w klubie 50 spotkań, w których zdobył 9 goli i zanotował 14 asyst.

Z kolei Dani Carvajal do zwycięstwa na Euro dołożył również kolejne trofeum w Lidze Mistrzów oraz wraz z Realem Madryt zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Prawy obrońca uzbierał we wszystkich rozgrywkach 41 spotkań, w których zdobył 6 goli i zaliczył 5 asyst.

Uroczysta gala France Football, podczas której poznamy zdobywcę Złotej Piłki odbędzie się 28 października w Teatrze Chatelet w Paryżu.