Motor Lublin zbroi się przed wiosną. Kolejny transfer z Ekstraklasy

Motor Lublin ogłosił transfer Kamila Kruka, który grał do tej pory w Zagłębiu Lubin. Obrońca w obecnym sezonie zanotował 4 występy w Ekstraklasie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Kruk

Motor Lublin wzmacnia defensywę nowym zawodnikiem

Do pierwszoligowca dołączył Kamil Kruk

Obrońca uzbierał w tym sezonie cztery mecze w Ekstraklasie

Motor Lublin ma nowego obrońcę

Motor Lublin celuje w awans do Ekstraklasy. Zimą beniaminek pierwszej ligi zamierza wzmocnić się jakościowymi piłkarzami, którzy pomogą w walce o elitę. Motor ściągnął już Pawła Stolarskiego z Pogoni Szczecin, a w niedzielny wieczór ogłosił drugi styczniowy transfer.

Do ekipy z Lublina dołączył Kamil Kruk, który podpisał kontrakt do połowy 2025 roku. Środkowy obrońca do tej pory był związany z Zagłębiem Lubin, a w obecnym sezonie uzbierał cztery występy w Ekstraklasie. Kilka razy zagrał również w drugoligowych rezerwach Miedziowych.

– Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Motoru Lublin. Przychodząc tutaj wiem, że wszyscy mamy jeden jasno określony cel i mam nadzieję, że uda się go spełnić już za pół roku. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak wygląda infrastruktura klubu, ale też funkcjonowanie drużyny, kontakt ze sztabem szkoleniowym. Czekam na zadania od trenerów i sztabu, żeby wdrożyć się jak najszybciej w strukturę zespołu – powiedział klubowym mediom.

