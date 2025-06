Motor Lublin szuka nowego napastnika. Kandydatem do zastąpienia Samuela Mraza jest Karol Czubak. Trwają rozmowy w sprawie jego transferu - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Czubak może wrócić. Motor pracuje nad transferem

Motor Lublin po powrocie do Ekstraklasy zajął wysokie, siódme miejsce w tabeli na koniec sezonu 2024/2025. Apetyty w klubie stale rosną, więc w przyszłej kampanii oczekuje się nawet walki o europejskie puchary. Obecnie Motor skupia się na wzmocnieniu kadry, a niebawem do zespołu może trafić nowy napastnik.

Konieczne jest zastąpienie Samuela Mraza, czyli najlepszego strzelca Motoru w zakończonym sezonie. Nie zdecydował się on na przedłużenie wygasającej umowy, a karierę będzie kontynuował w barwach Servette FC. Klub z Lublina jest natomiast zainteresowany sprowadzeniem Karola Czubaka, który ma za sobą trudne miesiące w Belgii. Podczas zimowego okienka postanowił opuścić Arkę Gdynia i w ramach transferu gotówkowego przeniósł się do KV Kortrijk. W tym klubie kompletnie się nie sprawdził, a po spadku z Jupiler Pro League pojawił się temat, aby go pożegnać.

Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka wynika, że Motor prowadzi już rozmowy w sprawie jego transferu. Belgowie oczekują kwoty w postaci 700 tysięcy euro, czyli dokładnie tyle, ile zimą na niego przeznaczono.

Na zapleczu Ekstraklasy Czubak radził sobie znakomicie. Jesienią uzbierał 14 bramek w 19 meczach, a w sezonie 2022/2023 zgarnął koronę króla strzelców.